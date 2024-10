Ex-HSV-Coach Walter setzt Lauf fort

Tim Walter und Hull City feiern den dritten Sieg in Folge in Englands Unterhaus. Die Tigers ringen die Queens Park Rangers nieder.

Dritter Sieg in Folge! Tim Walter ist mit dem englischen Zweitligisten Hull City die Trendwende gelungen. Der ehemalige HSV-Trainer feierte mit den Tigers einen 3:1-Auswärtssieg bei den Queens Park Rangers und kletterte damit weiter in der Tabelle.

Cody Drameh (25.), Ex-Unioner Chris Bedia (36.) und Liam Millar (71.) trafen für Walter und Hull City, Nicolas Madsen erzielte zwischenzeitlich per Elfmeter den 1:2-Anschlusstreffer (44.). Durch den dritten Sieg in Folge kletterten die Tigers mit zwölf Punkten nach acht Spielen auf Platz neun in der Championship.