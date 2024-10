Fachanwalt Lambertz: "Ich sehe kein Bosman 2.0"

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte am Freitag bekanntgegeben, er halte "einige" der derzeit geltenden Transferregeln der FIFA für nicht vereinbar mit EU-Recht. Die Richter in Luxemburg sehen "die Freizügigkeit der Spieler" und den "Wettbewerb zwischen den Vereinen" behindert, weil die FIFA im vorliegenden Fall Spieler und aufnahmebereiten Verein "gesamtschuldnerisch" in Haftung genommen hatte. Dies sei "im Gesamten unionsrechtswidrig", so Lambertz.