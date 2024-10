Fußball-Legende kündigt Rücktritt an

SPORT1 01.10.2024 • 11:43 Uhr Das Karriereende einer Legende ist gekommen: Andrés Iniesta veröffentlicht eine Botschaft – und nennt den Termin für seinen offiziellen Rücktritt.

Andrés Iniesta wird in einer Woche das Ende seiner legendären Karriere bekanntgeben. Dies verkündete der langjährige Star des FC Barcelona in einer Nachricht in den Sozialen Medien, die auch in Spanien als Rücktrittsankündigung angesehen wird. „Coming Soon“, schrieb er und ergänzte die Worte mit den Zahlen 8, 10 und 24.

Die 8 steht dabei sowohl für die Rückennummer, mit der er berühmt wurde, als auch für das Datum 8. Oktober 2024, an dem endgültig Schluss sein soll. Gerechnet wird damit, dass er dann zu einer Medienrunde in Barcelona einladen wird. „Iniesta hört auf“, titelte die spanische Zeitung Marca.

Bis zum Sommer war Iniesta in den Vereinigten Arabischen Emiraten für Emirates Club am Ball.

Zuvor kickte er seit 2018 fünf Jahre für den japanischen Klub Vissel Kobe, unter anderem mit den Deutschen Lukas Podolski und unter Trainer Thorsten Fink. Angebote für ein weiteres Engagement, die es vor allem aus Saudi-Arabien und Katar gab, lehnte er ab.

Iniesta prägte eine goldene Barca-Ära

In Erinnerung bleiben wird der 40-Jährige in erster Linie für seine Zeit in Barcelona – mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz: Neben 22 Titeln auf nationaler Ebene, darunter neun Meisterschaften und sechs Pokalsiege, gewann er mit den Katalanen viermal die Champions League und dreimal die Klub-WM. Hinzu kamen zwei EM- und ein WM-Titel mit Spanien. Bei letzterem erzielte er den entscheidenden Treffer gegen die Niederlande. 2012 wurde er zu Europas Fußballer des Jahres gewählt.

