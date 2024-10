Medien: Tuchel wird neuer England-Trainer

SID 15.10.2024 • 20:00 Uhr Wie The Times am Dienstagabend meldet, hat sich der 51-Jährige mit der FA auf einen Vertrag geeinigt.

Thomas Tuchel wird nach englischen Medienberichten neuer Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft. Die Tageszeitung The Times meldete am Dienstagabend, dass sich der 51-Jährige mit dem englischen Verband FA geeinigt habe. Tuchel soll demnach noch in dieser Woche offiziell vorgestellt werden.

Er wäre der erste deutsche Teammanager der Three Lions und der dritte Ausländer auf dem Posten nach Sven-Göran Eriksson (2001 bis 2006) und Fabio Capello (2007 bis 2012). Der englische Verband suchte seit dem Rücktritt von Gareth Southgate nach der EM-Finalniederlage im Juli gegen Spanien einen neuen Cheftrainer. Zuletzt betreute der ehemalige U21-Coach Lee Carsley interimsmäßig das Team um Kapitän Harry Kane.

Der TV-Sender Sky Sport News hatte zuvor am Dienstag berichtet, dass noch einige vertragliche Details ausgehandelt werden müssen. Laut Sky gingen die Verbandsbosse davon aus, dass sie für Tuchel keine Entschädigung an Bayern München zahlen müssen. Der deutsche Rekordmeister hatte sich am Ende der Vorsaison von dem 51-Jährigen getrennt, der ursprünglich bis 2025 laufende Vertrag endete vorzeitig im vergangenen Sommer.