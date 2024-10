Österreich-Coach Rangnick hofft weiter auf Wanner

Ralf Rangnick hofft weiter auf eine Zukunft von Toptalent Paul Wanner im Österreich-Trikot. „Auch wenn er jetzt zur deutschen U21 eingeladen wurde, hat das zunächst gar keine Aussagekraft. Entscheidend wird es, wenn er sich entscheiden will oder muss, in welcher A-Nationalmannschaft er spielt“, sagte der ÖFB-Teamchef am Mittwoch.