Bundesliga-Dreierpack in der Nations League: Österreich feiert ersten Sieg

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat im dritten Nations-League-Spiel den ersten Sieg eingefahren. Das Team von Nationaltrainer Ralf Rangnick bezwang Kasachstan souverän 4:0 (1:0) und präsentierte sich erstmals nach der Europameisterschaft wieder in guter Form.

Anfang September hatte die ÖFB-Auswahl in der Gruppe B2 gegen Norwegen (1:2) und Slowenien (1:1) nicht gewinnen können.

Drei Bundesliga-Profis treffen

Christoph Baumgartner von RB Leipzig sorgte gegen die größtenteils auf die Defensive fokussierten Kasachen für die Führung (10.). Insgesamt acht Bundesliga-Profis standen in der Startelf Österreichs, der Freiburger Philipp Lienhart (53.) und der Dortmunder Marcel Sabitzer (56.) legten nach.

Das vierte Tor schoss Matthias Seidl (79.) - nach Vorlage von Kapitän Marko Arnautovic, der fast 16 Jahre nach seinem Debüt in der 62. Minute eingewechselt wurde. Der 35-Jährige ist damit der einzige Österreicher, der in 17 Kalenderjahren in Serie (ab 2008) ohne Unterbrechung für die Nationalmannschaft aufgelaufen ist.