Red Bull blamiert sich bei Klopp-Verkündung!

Es ist bereits die Sensation der Länderspielwoche. Jürgen Klopp wird nach seinem Abschied vom FC Liverpool in einer unerwarteten Rolle in den Profifußball zurückkehren. Wie Red Bull am Mittwoch bestätigte, wird Klopp als „Global Head of Soccer“ die weltweiten Aktivitäten des Konzerns im Fußball leiten.