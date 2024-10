Rodri gewinnt Ballon d'Or - Real boykottiert Gala

Der spanische Mittelfeldspieler Rodri hat erstmals den Ballon d‘Or gewonnen und folgt auf Rekordsieger Lionel Messi. Bei der Gala am Montagabend in Paris erhielt der 28-Jährige die begehrte Auszeichnung. Dahinter landeten unter anderem Vinicius Junior, Jude Bellingham und Dani Carvajal von Real Madrid. Offenbar war bereits zuvor durchgesickert, dass kein Real-Profi Sieger sein würde - also verzichtete der spanische Fußball-Rekordmeister geschlossen auf eine Reise nach Frankreich.