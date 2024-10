Tordifferenz 78:0 - und doch nicht Meister

Die Fußballfrauen des schwedischen Klubs Ängelholms FF gehen nach einer besonders kuriosen Saison viral. Die Mannschaft verlor in der sechstklassigen "Division 4 nordvästra Skane" kein einziges ihrer 18 Saisonspiele und erreichte eine Tordifferenz von 78:0 - Meister wurde sie trotzdem nicht. Nach 15 Siegen und drei Nullnummern fehlte ein einziger Punkt, den Titel und den direkten Aufstieg holte sich Ljungbyheds IF.

„Das war eine kranke Saison“, sagte Trainer Ulf Johansson dem Aftonbladet : „Ich bin so stolz darauf, weil viele versucht haben, die Null zu knacken.“ In den letzten fünf Saisonspielen habe er bemerkt, wie die Gegner ihre Taktik verändert hätten mit dem Ziel, unbedingt zu treffen. „Dass sie verloren haben, war ihnen dabei fast egal.“

„Es fühlt sich komplett unwirklich an“

„Das ist wunderbar“, sagte Bengtsson dem norwegischen Rundfunk NRK , „es fühlt sich komplett unwirklich an, dass das so eine große Sache geworden ist. Das ist noch nie passiert und sehr surreal.“

Statistik-Experten fühlen sich an die AC Perugia erinnert, die 1978/79 in der Serie A ungeschlagen blieb, aber nur Vize-Meister wurde. Oder an den CD Ourense in Spanien, der 1967/68 in der fünfthöchsten Liga alle 30 Spiele gewann, aber in den Aufstiegsspielen scheiterte.