Weltrangliste: DFB-Team rückt vor!

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft schnuppert in der FIFA-Weltrangliste dank der starken Auftritte in der Nations League wieder an den Top Ten. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) machte durch die Siege gegen Bosnien-Herzegowina (2:1) und die Niederlande (1:0) zwei Plätze gut und rückte von Rang 13 auf elf nach vorne. Mit 1703 Punkten zog das Team von Julian Nagelsmann vorbei an Uruguay und Kroatien. Der Rückstand auf Position zehn beträgt 21 Punkte.