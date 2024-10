WM-Quali: Japan lässt erstmals Punkte liegen

Trotzdem führt Japan, das mit den Bundesliga-Profis Ritsu Doan (SC Freiburg) und Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) in der Startelf angetreten war, mit zehn Punkten in der entscheidenden dritten Runde die Gruppe C weiter souverän an. Kurios: Beide Treffer waren Eigentore. Shogo Taniguchi (58.) sorgte für die Führung der Socceroos, Cameron Burgess (76.) glich aus.