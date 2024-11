Besiktas entlässt van Bronckhorst

Nach nicht einmal sechs Monaten muss Giovanni van Bronckhorst in der Türkei als Trainer beim Fußball-Topklub Besiktas Istanbul gehen. Das gab der Tabellenfünfte der Süper Lig am Samstag bekannt. Besiktas hatte am Donnerstag in der Europa League in Debrecen/Ungarn gegen Maccabi Tel Aviv aus Israel verloren (1:3).