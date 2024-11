Bis 2026? Miami will Messi länger binden

Der achtmalige Weltfußballer Messi besitzt noch einen Vertrag bis Ende 2025, er spielt seit Sommer 2023 in Florida. Das neue Stadion in Miami sollte ursprünglich im nächsten Jahr eröffnet werden, doch im September gab der Verein bekannt, dass er erst 2026 in die neue Spielstätte umziehen wird. Derzeit trägt der Klub seine Heimspiele in Fort Lauderdale aus.