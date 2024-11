Olympia-Skandal hat Folgen: Jetzt sind die Folgen bekannt

Die bei den Olympischen Sommerspielen in Paris suspendierte Nationaltrainerin Bev Priestman wird nicht zu Kanadas Fußballerinnnen zurückkehren. Die 38-Jährige und zwei ihrer Assistenten seien praktisch entlassen worden, teilte Canada Soccer mit.

Das Trio war wegen eines Drohnenskandals in der französischen Hauptstadt suspendiert worden und wurde vom Fußball-Weltverband FIFA für ein Jahr gesperrt. „Die Suche nach einem neuen Cheftrainer für die Frauen-Nationalmannschaft wird in Kürze beginnen“, hieß es in dem Statement von Canada Soccer.