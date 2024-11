Ex-Dortmunder Addo als Ghana-Coach wohl vor dem Aus

Sechs Spiele, drei Punkte, so lautet die niederschmetternde Bilanz in der Quali-Gruppe F, die Ghana als Letzter hinter Angola, Sudan und Niger abschloss. Eine Videoaufnahme zeigt, wie Addo am Montag nach der Pressekonferenz im Anschluss an die peinliche Niederlage gegen Niger hektisch mit einem Journalisten diskutiert. Der hatte ihm zuvor vorgeworfen, eher ein Scout als ein guter Trainer zu sein. Die Nerven liegen blank bei den Black Stars.