Ex-Hoffenheimer Babel beendet Karriere

Der ehemalige niederländische Fußball-Nationalspieler Ryan Babel hat seine Karriere beendet. "Falls es noch nicht deutlich war: Danke, Fußball", schrieb der 37-Jährige in den Sozialen Medien. In den Jahren 2011 und 2012 hatte der Angreifer insgesamt 46 Einsätze (fünf Tore) für die TSG Hoffenheim in der Bundesliga absolviert, zuletzt war er 2023 in der Türkei für Eyüpspor aktiv.