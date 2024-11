FC Barcelona: Besondere Auszeichnung für Yamal - mit Rekord

Besondere Ehre für Lamine Yamal! Wie die italienische Sportzeitschrift Tuttosport als Veranstalter am Mittwoch bekanntgab, hat Yamal die Auszeichnung zum „Golden Boy“ des Jahres 2024 gewonnen.

Yamal wird jüngster Sieger

Mit der Auszeichnung hält Yamal auch eine beeindruckende Serie der spanischen LaLiga am Leben: Zum vierten Mal in Folge wurde ein Spieler ausgezeichnet, der bei einem spanischen Erstligisten unter Vertrag steht. Im Vorjahr gewann Jude Bellingham (Real Madrid), in den Jahren vorher triumphierten Gavi (2022) und Pedri (2021) vom FC Barcelona.