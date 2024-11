FIFA sieht neue Abrechnungsstelle als Erfolg

Der Fußball-Weltverband FIFA sieht seine Abrechnungsstelle in Paris zwei Jahre nach der Eröffnung als vollen Erfolg mit Blick auf die Zahlung von Ausbildungsvergütungen .

"In den nächsten Jahren ist mit einem weiteren Anstieg zu rechnen, da bei vielen in den letzten 24 Monaten abgeschlossenen Transfers noch Ratenzahlungen fällig sind, die weitere Ausbildungsvergütungen auslösen werden", ließ die FIFA wissen: "Der Gesamtwert der von der Abrechnungsstelle ausgeschütteten Ausbildungsvergütungen belief sich allein für 2024 auf das Dreifache des Betrags, der in einem Jahr vor der Einführung des Systems ausgezahlt wurde."