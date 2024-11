Große Ehre für Bayern-Trainer!

Mit einem früheren Weltklasse-Torhüter und dem aktuellen Coach Vincent Kompany werden gleich zwei Spieler mit Bayern-Bezug in die belgische Hall of Fame berufen.

Mit einem früheren Weltklasse-Torhüter und dem aktuellen Coach Vincent Kompany werden gleich zwei Spieler mit Bayern-Bezug in die belgische Hall of Fame berufen.

Große Ehre für Jean-Marie Pfaff und Vincent Kompany: Der ehemalige Torhüter und aktuelle Trainer des deutschen Rekordmeisters Bayern München wurden in die neu ins Leben gerufene belgische Hall of Fame des Fußballs gewählt. Die Ruhmeshalle wurde anlässlich des 50-jährigen Bestehen der ProLeague gegründet und umfasst vorerst zehn von einer Jury aus Experten und Fans gewählte Gründungsmitglieder.

In den nächsten Jahren soll die Hall of Fame stetig erweitert werden. „Von nun an werden wir jedes Jahr bei unseren ProLeague-Awards zwei Legenden in die Liste aufnehmen. Eine wird von den Fans und eine von der professionellen Jury ausgewählt“, sagte Ligaboss Lorin Paris über das Auswahlverfahren.