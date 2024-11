Influencer kickt in Argentiniens erster Liga

Ivan Buhajeruk, Spitzname "Spreen", ein 24 Jahre alter Streamer mit rund 15 Millionen Followern in verschiedenen Sozialen Netzwerken, wurde am Montag in Argentiniens erster Liga beim Spiel von Deportivo Riestra gegen Spitzenreiter Velez Sarsfield (1:1) in der Startelf eingesetzt und nach einer guten Minute ohne Ballkontakt wieder ausgewechselt - ein Marketingstunt, der das Land Lionel Messis in Aufruhr versetzt hat.