Messerangriff auf Ex-Bundesliga-Star!

Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Nicklas Bendtner wird in New York City Opfer eines Messerangriffs. Der Däne bleibt unverletzt.

Schockmoment für den „Lord“: Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Nicklas Bendtner ist in New York City Opfer eines Messerangriffs geworden. Das berichtet die englische Zeitung The Sun.