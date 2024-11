Mit 19 Jahren! Ex-Real-Talent beendet Karriere

Schwere Verletzung in Youth-League-Spiel

Cucalón galt einst als vielversprechendes Talent in der Jugend von Real Madrid. Am 6. September 2022 verletzte sich der Spanier in einem Youth-League-Spiel gegen Celtic Glasgow jedoch schwer am Knie, nach mehr als zwei Jahren langer Comeback-Hoffnungen fällte Cucalón seine drastische Entscheidung.