Mit 22 Jahren: Fußball-Nationalspieler nach Unfall gestorben

Trauer in Ecuador: Nationalspieler Marco Angulo ist an den Folgen eines schweren Autounfalls verstorben.

Nach 35 Tagen im Krankenhaus ist der ecuadorianische Nationalspieler Marco Angulo an den Folgen eines schweren Autounfalls verstorben. Wie der Fernsehsender Ecuavisa berichtete, wurden am Gehirn des Fußballers mehrere Operationen durchgeführt, die den frühen Tod allerdings nicht verhindern konnten. Angulo starb im Alter von 22 Jahren.

„Sein Weggang ist ein unwiederbringlicher Verlust, der in unseren Herzen unauslöschliche Spuren hinterlassen wird“, teilte Angulos Verein LDU Quito am Montag auf Facebook mit.

Angulo absolvierte zwei Länderspiele

Der ecuadorianische Nationalspieler war Anfang Oktober in Quito mit dem Auto gegen eine tonnenschwere Metallkonstruktion geprallt. Wie El Universo berichtet, kamen im Zuge des Unglücks noch zwei weitere Menschen ums Leben.

Angulo hatte 2020 sein Debüt in der zweiten ecuadorianischen Liga gefeiert und landete über eine Zwischenstation in der MLS (FC Cincinnati) bei LDU Quito. Im November 2022 und im März 2023 lief der 22-Jährige in Freundschaftsspielen gegen den Irak und Australien zwei Mal für die Nationalmannschaft auf.