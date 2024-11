England-Wahnsinn: 6:5 nach 2:5 - und das in der Nachspielzeit!

Vergessen Sie Manchester United 1999 gegen den FC Bayern oder Liverpools „Wunder“ von Istanbul 2005: Die wahre „Mutter“ aller Fußball-Comebacks hat sich am Wochenende in der englischen Northern League Division Two zugetragen, beim Spiel zwischen Sunderland West End und dem Yarm & Eaglescliffe FC.

Sunderland lag bei diesem Zehntligakick in der 92. Minute scheinbar beruhigend mit 5:2 in Führung, als der Wahnsinn losbrach und die Partie eine irre Wendung nahm - bis zum 6:5-Siegtreffer für die Gäste in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Der Guardian schrieb in Anspielung an die Gegend im Nordosten Englands vom „Drama on Teesside“, auch die Sun oder die BBC berichteten.