NWSL: Berger folgt Schult ins Play-off-Halbfinale

Ein deutsches Torhüterinnen-Duell im Finale ist möglich: Auch Ann-Katrin Berger kommt mit Gotham FC in den Play-offs eine Runde weiter.

Ein deutsches Torhüterinnen-Duell im Finale ist möglich: Auch Ann-Katrin Berger kommt mit Gotham FC in den Play-offs eine Runde weiter.

Olympia-Heldin Ann-Katrin Berger steht mit ihrem US-Klub Gotham FC im Play-off-Halbfinale der NWSL. Die Fußball-Nationaltorhüterin setzte sich mit dem Titelverteidiger in einem spannenden Viertelfinale mit 2:1 (0:0) gegen die Portland Thorns um U23-Nationalspielerin Marie Müller durch.

Der Last-Minute-Siegtreffer von Rose Lavelle (90.+7) beendete auch die große Karriere von Kanadas Ikone Christine Sinclair, die sich nach zwölf Spielzeiten bei den Thorns in den Fußball-Ruhestand verabschiedet. Gotham misst sich in der Vorschlussrunde nun am Samstag mit Washington Spirit, dem zweitbesten Team der regulären Saison.