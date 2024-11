Trainer-Hammer bei Messi-Klub!

Eine offizielle Bestätigung stand zunächst aus. Miami gab am Dienstag lediglich bekannt, dass Martino am kommenden Freitag eine Pressekonferenz mit dem Miteigentümer des Klubs Jorge Mas und dem Präsidenten Raul Sanllehi geben werde.

Playoff-Debakel nach Punkterekord

Martino, ehemaliger Nationaltrainer Argentiniens, hatte das Team in dieser Saison als Hauptrundensieger in die Playoffs geführt, 74 Punkte bedeuteten einen Ligarekord. In der heißen Saisonphase folgte dann jedoch das überraschend frühe Aus gegen Atlanta United in der ersten Runde.