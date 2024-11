Fußball: Ein großer Name in großer Not

Nach 14 Spieltagen steht der zweitälteste Klub der Schweiz mit lediglich neun Punkten am Tabellenende. Vom Glanz von einst - der letzte Meistertitel gelang im Jahr 2003, der letzte Triumph im Schweizer Cup 2013 - ist wenig zu spüren. Den Grasshoppers - zwischen 2019 und 2021 schon einmal in die Zweite Liga abgestürzt - droht der erneute Abstieg.

Zwei deutsche Trainer sollen es richten

Der 51 Jahre alte Oral ist nicht der erste deutsche Trainer der Klubgeschichte: In Zürich wirkten unter anderem schon Thorsten Fink, Michael Skibbe und einst auch Legenden wie Hitzfeld und Hennes Weisweiler. Oral wird von vielen GC-Anhängern in den sozialen Medien allerdings nicht ohne Skepsis empfangen.

Henke: „Tiefer geht‘s nicht“

Für Oral findet Henke nur lobende Worte und bremst die Kritiker ein: „Ich kenne seine Qualitäten und weiß, wie er arbeitet. Er hat schon oft überrascht und war dabei meist erfolgreich.“ 2012 rettete Oral den FC Ingolstadt vor dem Abstieg in die Dritte Liga . Im November 2011 hatte er die Schanzer mit neun Punkten auf dem letzten Tabellenplatz übernommen. 2015 schaffte er in der Zweiten Liga den Klassenerhalt mit dem FSV Frankfurt. 2021 stieg Oral mit dem FCI in die Zweite Liga auf.

Zur erneuten Zusammenarbeit und ihrem besonderen Verhältnis erklärt Henke: „Eigentlich hatten wir schon länger vor, nochmal zusammenzuarbeiten. Wir verstehen uns blind, wissen genau, was wir wollen und was der eine vom anderen braucht. Das ist eine optimale Kombination, mit der man sehr viel erreichen kann. Wir beide sind einfach perfekt aufeinander abgestimmt.“

Stiel: „Gemeinsam ein starkes Team“

Stiel, der schon seit 2021 im Klub ist, hat ein gutes Gefühl, was die beiden Neuzugänge betrifft. „Tomas und Michael kennen sich bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit, und man merkt deutlich, dass sie ein eingespieltes Duo sind. Das gesamte Team harmoniert gut miteinander, was ein wichtiger Faktor ist“, sagt der 56-Jährige zu SPORT1 . „Tomas bringt mit seiner dynamischen Art viel Energie ein, während Micha durch seine ruhige Art einen ausgleichenden Einfluss hat. Gemeinsam bilden sie ein starkes Team und haben das Potenzial, viel zu bewegen.“

Henke erklärt den Rettungsplan

Wie das neue Trainerduo nun dem kriselnden Team seinen Stempel aufdrücken will? Henke berichtet: In den ersten Einheiten habe man versucht, „Spaß und Überzeugung ins Team zu bringen. Wir wollen den Spielern auch vermitteln, wie wir spielen möchten und was unsere Prinzipien sind. Dabei hören wir genau in die Mannschaft hinein, sei es in Einzelgesprächen, Gruppengesprächen oder Mannschaftssitzungen.“