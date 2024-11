Ronaldo besiegelt das Aus einer Fußball-Legende

Nach einer 1:5-Niederlage bei Cristiano Ronaldos Klub Al Nassr verliert Argentiniens früherer Stürmer-Star Hernan Crespo seinen Trainerjob am Golf.

Sechs Monate nachdem er den Klub aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Sieg in der asiatischen Champions League geführt hat, wurde der frühere Fußball-Nationalspieler entlassen. Dies teilte Al-Ain einen Tag nach der 1:5-Niederlage gegen Al Nassr, dem saudischen Klub von Cristiano Ronaldo und Sadio Mané mit.

Ronaldo hatte bei dem Kantersieg das 2:0 geschossen und damit direkten Anteil an den darauffolgenden Entwicklungen.

Fünf Niederlagen in Serie kosten Crespo den Job

Die jüngsten Ergebnisse mit fünf Niederlagen in Serie hätten „nicht den Erwartungen entsprochen“, hieß es am Mittwoch. Al-Ain ist als Titelverteidiger momentan Tabellenletzter in der Gruppenphase.