Deutscher Trainer-Coup in der MLS!

SID 04.11.2024 • 07:25 Uhr Der frühere Mainzer und Berliner Trainer Sandro Schwarz setzt sich mit seiner Elf um Emil Forsberg im Elfmeterschießen durch.

Trainer Sandro Schwarz ist mit seinen New York Red Bulls in den Play-offs der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS ein echter Coup gelungen. Der frühere Coach des FSV Mainz 05 und von Hertha BSC schaltete im Achtelfinale Titelverteidiger Columbus Crew in der Serie „Best of three“ mit 2:0 aus.

Nach dem 1:0 in der ersten Partie gewann die Mannschaft um den früheren Leipziger Emil Forsberg Spiel zwei mit 5:4 im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten hatte es 2:2 gestanden, Forsberg hatte New York per Elfmeter zwischenzeitlich mit 2:1 in Führung gebracht. Auch im finalen Shootout verwandelte der Schwede vom Punkt. Matchwinner war Torhüter Carlos Coronel mit drei gehaltenen Elfmetern.

Folgt jetzt das Derby?

Nächster Gegner für Schwarz' Mannschaft ist Stadtrivale New York City FC oder der FC Cincinnati, in deren Duell es ins dritte Spiel geht. Das ist auch im Aufeinandertreffen zwischen den Vancouver Whitecaps und dem Los Angeles FC der Fall, nachdem die Kanadier in der Nacht auf Montag mit einem 3:0-Erfolg ausgeglichen haben.