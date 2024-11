"Spannende Zeiten": England freut sich auf Tuchel

Tuchel beginnt seine Arbeit in England im neuen Jahr, nachdem Carsley die Mannschaft infolge des Abschieds von Gareth Southgate interimsmäßig übernommen hatte. Nach dem Aufstieg in der Nations League kann sich Tuchel voll und ganz auf die WM-Mission 2026 konzentrieren - und Carsley will dabei helfen.

Einige Spieler kennt Tuchel aber bereits selbst, allen voran Harry Kane. Der Bayern-Star freut sich auf das Wiedersehen mit seinem früheren Trainer, schickte aber auch eine Warnung an seine Mitspieler. "Er ist sehr diszipliniert in dem, was er will, und scheut keine Konfrontation, wenn es sein muss", zitierte die britische Boulevardzeitung The Sun den Kapitän der Three Lions.