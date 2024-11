Überraschender Neymar-Auftritt auf Pressekonferenz

Der FC Santos steht vor dem Aufstieg in die höchste brasilianische Klasse. Grund genug für Neymar, bei der Pressekonferenz anzurufen.

Das wurde nach dem 3:0 Erfolg des FC Santos in der brasilianischen Serie B gegen Villa Nova FC deutlich, als er kurzerhand während der folgenden Pressekonferenz anrief. Wem der Anruf galt? Santos-Stürmer Guilherme, der sein Handy für alle in die Höhe hielt.

Statement! „Neymar kommt im Juni“

Der FC Santos, der drei Spieltage vor Saisonende kurz vor der Rückkehr in die brasilianische Serie A steht, arbeitet an einer Rückkehr der Klub-Ikone. Im Juni 2025 soll der Traum bereits in Erfüllung gehen, das bestätigte auch Osvaldo Nico, Vizepräsident des Verwaltungsrats: „Neymar kommt im Juni. Das ist das Gespräch, das wir führen.“