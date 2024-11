US-Wahl: Infantino gratuliert Trump vorzeitig

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat Donald Trump vorzeitig zu dessen sich abzeichnenden Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl beglückwünscht. "Congratulations Mr President!", schrieb der Schweizer am Mittwoch auf Instagram. Dazu veröffentlichte er mehrere ältere Fotos von sich an der Seite Trumps.

Während Trumps erster Amtszeit zwischen 2017 und 2021 war die Fußball-WM 2026 unter anderem an die USA vergeben worden. Das Turnier findet in zwei Jahren in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko statt. Zudem steigt im kommenden Jahr die reformierte Klub-WM vom 15. Juni bis 13. Juli in den USA.