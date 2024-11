Vater Neymar erwartet keine Flucht von Al-Hilal

Mindestens bis zum Vertragsende im kommenden Sommer werde Neymar in Saudi-Arabien spielen.

Bloß 42 Minuten Spielzeit hat Neymar in diesem Jahr gesammelt, mit muskulären Problemen liegt er nun schon wieder auf Eis - und wurde jüngst zum Spekulationsobjekt bei Brasiliens Topklubs. Doch Vater Neymar da Silva Santos sieht für seinen Sohn dennoch keinen kurzfristigen Abschied bei Al-Hilal. "Sie werden nicht auf ihn verzichten wollen", sagte der Vater und Manager von Brasiliens Superstar im Gespräch mit dem Podcast RoundCast.

Obwohl Neymar Senior zu Sondierungsgespräche mit dem FC Santos, SC Corinthians aus Sao Paulo oder CR Flamengo aus Rio de Janeiro eingeladen ist, glaubt der 59-Jährige dennoch an einem Verbleib seines Sohnes in Saudi-Arabien zumindest bis zum Vertragsende im kommenden Sommer. Weil für Al-Hilal die Klub-WM im Sommer absoluten Vorrang habe, bauen sie "auf einen der größten Stars, den sie beim Turnier dabei haben könnten". Auch wenn Neymar seit seinem Wechsel von Paris St. Germain im Juli 2023 erst sieben Spiele für die Araber bestritt.

Der Vater-Manager beobachte "die Spekulationen" ohne Panik. Es sei eine komfortable Lage: "Ich habe einen 32-Jährigen frei in der Hand, das ist ein Geschenk für jeden Spieleragenten." Der Kauf eines luxuriösen Penthouses im benachbarten Dubai für rund 50 Millionen Euro deutet allerdings auf einen Verbleib in der Region hin, Neymar sei "äußerst glücklich" in Saudi-Arabien.