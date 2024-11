Vertrag verlängert: Suarez stürmt weiter an Messis Seite

Der Uruguayer will mit Inter Miami mehr erreichen als in diesem Jahr.

Altstar Luis Suarez stürmt auch in der nächsten Spielzeit der Major League Soccer (MLS) an der Seite von Lionel Messi. Der 37 Jahre alte Uruguayer hat seinen Vertrag bei Inter Miami um ein Jahr verlängert. "Ich freue mich auf ein weitere Saison", sagte Suarez: "Hoffentlich können wir den Fans dann noch mehr Freude bereiten."

Miami konnte in der laufenden Saison der nordamerikanischen Profiliga die Erwartungen nicht erfüllen. Als punktbestes Team der Hauptrunde scheiterte der Klub von Mitbesitzer David Beckham in der ersten Runde der Play-offs an Atlanta United. Dennoch erhielt Miami eine Wildcard für die Klub-WM 2025.