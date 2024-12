Ex-Bayern-Profi Choupo-Moting unterschreibt in der MLS

Ex-Bayern-Profi Eric Maxim Choupo-Moting schließt sich den New York Red Bulls an. Wie die New Yorker am Mittwoch mitteilten, erhält der 35-Jährige bei dem Team aus der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) einen Zweijahresvertrag. Im Sommer war Choupo-Motings Arbeitspapier beim deutschen Fußball-Rekordmeister in München nach vier Jahren ausgelaufen, seitdem war er vereinslos.