Ex-Bremer Prödl wird Nachwuchschef beim ÖFB

"Unsere Nachwuchs-Nationalteams sind die Basis für alles, was dann im Profibereich passiert. Wir haben den Anspruch, uns bestmöglich aufzustellen, stetig weiterzuentwickeln und innovativ zu bleiben", sagte Schöttel. Er sei Überzeugt, "dass Sebastian und Peter wertvolle Inputs liefern werden". Prödl, dessen Position neu geschaffen wird, soll "für klare organisatorische Abläufe und in sich greifende Prozesse in der Abteilung verantwortlich sein", hieß es in einer Verbandsmitteilung.