Füllkrug bei Startelfdebüt blass

Einen Treffer erzielte seine Mannschaft erst, als Füllkrug ausgewechselt worden war - und zwar mit der ersten Aktion danach. Mohammed Kudus (58.) glich die Gästeführung durch Mats Wieffer (51.) aus. Brighton, das auch im achten Spiel im London Stadium unbezwungen blieb, war am Ende näher am Sieg. In der Schlussphase traf Kaoru Mitoma den Pfosten, Torwart Lukasz Fabianski musste mehrfach rettend eingreifen.