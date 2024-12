Garcia neuer Nationaltrainer von Katar

Luis Garcia heuert in Katar an

Garcia, der als Spieler mit Espanyol Barcelona spanischer Pokalsieger wurde, habe gegenüber dem Verband und Marquez seine Dankbarkeit ausgedrückt, das Team „zum wichtigsten Wettbewerb der Region führen zu können“, hieß es in der Mitteilung. Am 21. Dezember startet der „Gulf Cup“ in Kuwait, zum Auftakt trifft Katar am ersten Tag auf die Vereinigten Arabischen Emirate.