Human Rights Watch erneuert Kritik an FIFA und Saudi-Arabien

Human Rights Watch hat dem Weltverband FIFA vor der bevorstehenden WM-Vergabe an Saudi-Arabien erneut mangelnde Sorgfalt vorgeworfen. Im 79-seitigen Bericht der Menschenrechtsorganisation mit dem Titel „Die First, and I’ll Pay You Later“ sind „weit verbreitete“ Missbräuche von Arbeitsmigranten in Saudi-Arabien dokumentiert. Dabei geht es um Zwangsarbeit, exorbitante Anwerbegebühren, grassierenden Lohndiebstahl oder unzureichenden Schutz vor extremer Hitze.