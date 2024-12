"Imperator" Adriano gibt Ausstand mit zwei Toren

In seinem Abschiedsspiel kickt der brasilianische Stürmer in Rio mit alten Weggefährten.

In seinem Abschiedsspiel kickt der brasilianische Stürmer in Rio mit alten Weggefährten.

In der Selecao wurde Adriano stets als Nachfolger von „Fenomeno“ Ronaldo gehandelt, zeigte sein Potenzial als Weltklassestürmer dann auch beim Copa America-Triumph 2004 und dem Confed-Cup-Titel 2005 in Deutschland. Doch nach dem Tod seines Vaters im August 2004 glitt er emotional immer wieder in Krisen ab, sorgte mit Partys und Übergewicht oft für Negativ-Schlagzeilen und kam so am Ende nur auf 50 Länderspiele mit immerhin 29 Toren.