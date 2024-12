In Ägypten: Ex-Schalker Gross zurück auf der Trainerbank

Seit seiner Entlassung bei Schalke 04 war Gross nicht mehr als Trainer aktiv. Die Knappen hatten ihn im Dezember 2020 verpflichtet, um in höchster Not noch den Klassenerhalt in der Bundesliga zu schaffen. Gross musste allerdings nach zwei Monaten und nur elf Spielen wieder gehen, Schalke stieg am Saisonende ab.