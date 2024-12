Historischer Titel! Celtic gewinnt Elfmeter-Drama gegen die Rangers

Die Bhoys in Green dürfen sich nun als erfolgreichster Verein Schottlands bezeichnen: Mit insgesamt 119 Titeln hat Celtic in seiner Vereinsgeschichte einen Pokal mehr gewonnen als der Erzrivale.

Verrückte Schlussphase im Pokal-Finale

Wenig später nutzte Japans Nationalspieler Daizen Maeda einen haarsträubenden Fehler in der Rangers-Abwehr zur Führung für die Mannschaft von Teammanager Brendan Rodgers (60.), doch Mohammed Diomande holte die Rangers mit dem 2:2 zurück ins Spiel. In der verrückten Schlussphase brachte zunächst Kühn Celtic erneut in Führung (87.) - fast im Gegenzug rettete Danilo die Rangers aber noch in die Verlängerung (88.).