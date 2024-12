Nach Angriff auf Burgstaller: Polizei gibt neue Details

Der mutmaßliche Angreifer des früheren Bundesliga-Profis Guido Burgstaller ist festgenommen worden. Wie die zuständige Landespolizeidirektion Wien am Mittwoch mitteilte, habe sich der Tatverdächtige im Fall der „absichtlich schweren Körperverletzung“ freiwillig gestellt. Burgstaller war am Wochenende bei einem überraschenden tätlichen Angriff schwer am Kopf verletzt worden.