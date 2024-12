Nach nur drei Monaten: Bjelica in Zagreb von Cannavaro beerbt

Bjelica hatte den Champions-League-Teilnehmer erst vor drei Monaten als Nachfolger von Sergej Jakirovic übernommen und einen "Mehrjahresvertrag" unterzeichnet. In seiner ersten Amtszeit zwischen 2018 und 2020 hatte der 53-Jährige den Traditionsklub zu zwei Meisterschaften geführt. Aufgrund "mangelhafter" Ergebnisse in der heimischen Liga, in der Zagreb nur Dritter ist, wurde nun Platz für den Italiener Cannavaro gemacht.

Der 51-Jährige soll am 3. Januar seine Arbeit in der Hauptstadt aufnehmen und offiziell vorgestellt werden. Seine Trainerkarriere hatte Cannavaro 2014 in China begonnen, über Saudi-Arabien und weitere Stationen in China landete er 2022 in Benevento und zuletzt in Udine.