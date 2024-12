Nach nur sechs Wochen: Pereira nicht länger Sporting-Trainer

Nur acht Spiele war Pereira Trainer von Sporting Lissabon. In der Nacht wurde die Trennung bekannt gegeben, Rui Borges tritt die Nachfolge an.

Nur acht Spiele war Pereira Trainer von Sporting Lissabon. In der Nacht wurde die Trennung bekannt gegeben, Rui Borges tritt die Nachfolge an.

Nach gerade einmal sechs Wochen gehen Sporting Lissabon und Trainer Joao Pereira wieder getrennte Wege. Der portugiesische Traditionsklub gab die Entscheidung in der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtstag bekannt. „Ein Löwe für immer. Danke Joao Pereira“, schrieb der Verein auf X .

Als neuen Trainer präsentierte Sporting am Donnerstagmorgen Rui Borges, der 43-Jährige kommt von Vitoria Guimaraes. Pereira hatte erst Mitte November die Nachfolge des zu Manchester United abgewanderten Ruben Amorim angetreten.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Der frühere Sporting-Profi, der als Coach zuvor bereits die U23 betreut hatte, holte aus acht Pflichtspielen als Trainer der Profis drei Siege, nur einen davon in der portugiesischen Liga. Kurz vor Weihnachten verlor Sporting die Tabellenführung an den Stadtrivalen Benfica Lissabon, gegen den am Sonntag (21.30 Uhr) das Derby ansteht.