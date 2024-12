Neapel übernimmt Tabellenspitze

Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte setzt sich souverän in Genua durch.

Die SSC Neapel hat zumindest vorübergehend wieder die Tabellenführung in der italienischen Serie A übernommen. Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte setzte sich beim FC Genua mit Ach und Krach 2:1 (2:0) durch.

Nach dem vierten Sieg in den jüngsten fünf Ligaspielen hat Napoli nach 17 Spielen 38 Punkte auf dem Konto und liegt damit vor Atalanta Bergamo (16/37) und Titelverteidiger Inter Mailand (15/34). Bergamo empfängt am Sonntag (18.00 Uhr) den FC Empoli, Inter muss am Montag (20.45 Uhr/beide DAZN) gegen Como 1907 ran.