Österreich: Trauer um Didi Constantini

Österreich trauert um seinen früheren Fußball-Nationaltrainer Didi Constantini. Dem Verband ÖFB zufolge verstarb Constantini nach längerer Demenzerkrankung am Mittwoch im Alter von 69 Jahren. „Didi, du lebst in unseren schwarz-grünen Herzen weiter!“, schrieb der FC Wacker Innsbruck in den Sozialen Medien über seinen ehemaligen Meisterspieler.