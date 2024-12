"Professor" Hummels verleiht AS Rom Flügel

Die AS Rom gewinnt erstmals unter dem neuen Trainer Claudio Ranieri - und Mats Hummels erntet viel Lob in Italien. Der einstige Fußball-Weltmeister, der unter Ranieris Vorgänger Ivan Juric nur ein einziges Mal zum Einsatz gekommen war, gewann mit seinem Team am Samstagabend gegen US Lecce mit 4:1 (1:1) und half, Ranieris ersten Sieg bei dessen viertem Spiel an der Seitenlinie zu sichern.