Ronaldinho wird mit 45 Großvater

Brasiliens früherer Fußball-Superstar Ronaldinho wird früh Großvater. Sein Sohn Joao Mendes de Assis Moreira (19), der in der U21 des FC Burnley in England spielt, und die brasilianische Influencerin Giovanna Buscacio erwarten ein Kind. Das teilte die 25-Jährige bei Instagram mit. Sie sei in der 16. Schwangerschaftswoche.