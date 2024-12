Rose wünscht Kumpel Schwarz den MLS-Titel

Marco Rose drückt seinem Kumpel Sandro Schwarz und dessen New York Red Bulls beim Titel-Showdown in der Major League Soccer (MLS) die Daumen. Schwarz sei „ein toller Mensch, der die Jungs anzünden kann, und ich würde ihm natürlich als bester Freund nichts mehr wünschen, als dass er den Titel holt“, sagte der Coach von RB Leipzig.

Red Bull trifft auf LA mit Reus

Am Samstag (22.00 Uhr im LIVETICKER) trifft Schwarz mit New York auf den langjährigen Dortmunder Marco Reus und dessen Los Angeles Galaxy im Endspiel der Play-offs. „Ich habe jetzt jedes Spiel geschaut“, sagte Rose: „Wenn du in die Augen von den Jungs schaust, dann weißt du, die sind on fire. Ich traue ihnen morgen alles zu.“